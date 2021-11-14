Но Южном Урале два школьника погибли, провалившись под лёд

Двое детей провалились под лёд на юге Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 14 ноября, в 14:45 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Южного Урала от диспетчера ЕДДС Брединского района поступило сообщение о происшествии на реке Сынтасты поселка Бреды.

Прибывшие к месту вызова сотрудники 57 ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного отряда на удалении трех метров от берега из воды извлекли тела двух детей, мальчиков. Ориентировочный возраст – девять-десять лет (точный возраст и личности устанавливаются).

Свидетелем трагедии стал мужчина – житель посёлка, который вышел на берег рыбачить. В непосредственной близости от береговой линии, в полынье, он увидел человека и позвонил в экстренные службы. При выяснении обстоятельств установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых.

На место происшествия выезжали: 11 человек и 4 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек и 2 единицы техники.

Также к месту происшествия был направлен психолог Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для оказания психологической помощи родственникам.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей и гостей региона к соблюдению мер безопасности: становление льда на водоемах области только началось, лед в это время года ещё очень тонок, любые передвижения по нему опасны. Взрослым необходимо провести разъяснительные беседы с детьми, усилить контроль над их времяпровождением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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