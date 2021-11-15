Число заболевших ковидом в Челябинской области превысило 119 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 590 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 119 тысяч 161 инфицированных, что составляет почти 3,5% от общей численности населения региона. 5 тысяч 962 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 688).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.11.21

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