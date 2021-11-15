Челябинца, расправившегося с 22-летней студенткой, отправят в колонию

Суд вынес приговор жителю Челябинска, убившему 22-летнюю знакомую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 37-летнего местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 февраля этого года в квартире одного из домов микрорайона «Парковый-2». Тогда челябинец ворвался в квартиру, где жила 22-летняя студентка. Он устроил скандал, так как девушка была с подругой и двумя молодыми людьми, а потом нанес ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Сам преступник сбежал и месяц скрывался от полиции.

В ходе судебного заседания адвокат челябинца заявила, что тот не собирался причинять девушке вред, а, наоборот, заботился о ней. Ночной же визит к ней нашел, чтобы уберечь от сомнительной компании, собравшейся в квартире. Ранение же ей он нанес якобы случайно. Поэтому защита предложила судить горожанина за причинение смерти по неосторожности.

Однако аргументы прокуратуры оказались для судьи более убедительны. В итоге челябинца приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом в пользу родственников погибшей с осужденного взыскано 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда и 70 тыяч. рублей, потраченных на погребение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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