На Южном Урале продолжают акции против QR-кодизации

В Челябинской области продолжают акции против QR-кодизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшее воскресенье, 14 ноября, несколько десятков жителей Златоуста записали видеообращение против действий властей по введению QR-кодов в общественных местах, которое чиновники объясняют необходимостью противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Челябинской области эта мера начала действовать с 18 октября в ТРК, фитнесс-центрах, учреждениях культуры и общепита, с 8 ноября перечень расширили, включив в него, в том числе, продуктовые магазины с площадью торгового зала 400 квадратных метров и более. С 12 ноября управление Роспотребнадзора по Челябинской области начало проверки учреждений, работники которых должны были до 11 ноября поставить хотя бы первый компонент вакцины от ковид.

Однако сопротивление южноуральцев мерам по ужесточению санитарных мер и фактическому принуждению к вакцинации не спадает. Запись видеообращений началась в первые выходные ноября. В прошедшие выходные к акциям протеста присоединились жители Златоуста. «Мы возмущены тем, что во всех регионах нашей страны указами губернаторов введены QR-коды как главное условие посещения общественных мест, театров, спортивных учреждений и даже продуктовых магазинов. Очевидно, что на очереди запрет на свободное посещение учреждений медицины и образования. Под видом борьбы с вирусом в стране принимаются беспрецедентные меры, направленные на раскол между людьми, разжигание ненависти, открыто нарушаются права человека и гражданина», – заявили южноуральцы.

Введение QR-кодов не имеет отношения к здоровью и заботе государства о людях, считают авторы обращения, заявляя: указы глав регионов противоречат Конституции России, ряду федеральных законов и международному праву (Конвенции о правах человека и Нюрнбергскому кодексу).

Челябинск, Виктор Елисеев

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