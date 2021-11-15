С начала года на Южном Урале выявили больше 300 фальшивых купюр

Количество выявленных фальшивых купюр на Южном Урале сократилось почти на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, за девять месяцев 2021 года в банковском секторе Челябинской области выявлено 319 поддельных денежных знаков Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок сократилось на 32%.

Снижение произошло за счет сокращения количества поддельных пятитысячных купюр. Однако они по-прежнему занимают большую долю среди фальшивок – около 90%. При этом количество выявленных «пятитысячных» с признаками подделки сократилось почти на 40%, до 275 штук.

«В большинстве случаев поддельную банкноту номиналом 5 тысяч рублей отличает неаккуратно выполненный водяной знак, который расположен на белом фоне купюры в виде числа 5000. На фальшивке он более темный, без полутонов. На подлинной же банкноте водяной знак выполнен в светлом тоне, если рассматривать его на просвет. Также зачастую на фальшивке отсутствует скрытое изображение букв «РР». Если подлинную купюру разместить под острым углом против света, то буквы будут видны», – комментирует управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Кроме того, были обнаружены 26 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, 11 поддельных купюр номиналом 2000 рублей и четыре банкноты номиналом 500 рублей. Также были выявлены одна фальшивая 200-рублевая купюра и две банкноты номиналом 50 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.21

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