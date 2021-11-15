Южноуральцу, насиловавшему падчерицу-подростка, ужесточили наказание

В Челябинской области накинули срок отчиму, виновному в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Установлено, что в 2020 году магнитогорец неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу. Однако суд Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска в июне этого года переквалифицировал действия южноуральца на совершение развратных действий, приговорив к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель внес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого апелляционная инстанция согласилась с доводами обвинения, отменила приговор и направила уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

По результатам нового судебного рассмотрения дела, Орджоникидзевский районный суда Магнитогорска признал горожанина виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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