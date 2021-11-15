В Челябинской области экс-полицейская предстанет перед судом за взятку

В Челябинской области направили в суд дело о взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении сотрудницы полиции, обвиняемой в получении взятки в крупном размере, и адвоката адвокатской палаты региона, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что сотрудница ОП «Кременкульское» ОМВД России по Сосновскому району в сентябре 2021 года получила от адвоката 40 тысяч рублей. За это она отказала в возбуждении уголовного дела по факту угона.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области.

Направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.21

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