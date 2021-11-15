«Трактор» вернул «Металлургу» «должок»

Хоккейный клуб «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» на домашнем льду.

Напомним, 26 октября челябинцы в гостях уступили магнитогорцам со счетом 2:3. Сегодня игра закончилась зеркально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде фортуна благоволила металлургам: на перерыв они ушли с одной забитой шайбой. Однако во втором периоде Лукаш Седлак счет сравнял. И буквально сразу же Никита Тертышный забросил в ворота магнитогорцев еще одну шайбу.

В третьем периоде «Металлург» отыгрался. Основное время закончилось со счетом 2:2.

В первую минуту дополнительного времени Владимир Ткачев решил исход встречи: челябинцы победили 3:2.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.11.21

В пригороде Челябинска в огне погибли женщина и двое детей. / Обсуждение планов о введении обязательных QR-кодов в России продлится до 14 декабря. / «Традиционно грубо и топорно»: методы введения обязательного QR-кода ведут к потере доверия общества к власти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»