16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16.11.2021, вторник

11:00 Челябинск – Внеочередное заседание Законодательного собрания Челябинской области (в режиме ВКС)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Театральная постановка как экологическая акция: проект «Зеленого театра» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие «Дружба крепкая!» (детская библиотека №2 им. Аси Горской, ул. Воровского, 63А)

14:00 Челябинск – Библионяня: «Котик Котофей» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

14:00 Челябинск – Правовой час «Уроки права – уроки жизни» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)

18:00 Челябинск – Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска проводит ЗОЖ-ужин (кулинарное пространство «Рататуй», ул. Цвиллинга, 50)

Челябинск. Другие новости 15.11.21

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