Магнитогорец выхватил нож на кассе после требования предъявить QR-код

В магазине в Магнитогорске покупатель схватился за нож после требования предъявить QR-код.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста», инцидент произошел на минувшей неделе в магазине известной торговой сети.

«Один из покупателей на просьбу предъявить код и надеть маску начал кричать на кассира, достал из кармана перочинный нож и начал портить товар, который успел выложить на ленту, пинал по дверям. Испуганные продавцы нажали тревожную кнопку, наши ребята мужчину задержали, дальше с ним будет разбираться полиция», – уточнили представители компании.

В полиции Магнитогорска подтвердили информацию о дебоше в магазине. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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