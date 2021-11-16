Магнитогорец выхватил нож на кассе после требования предъявить QR-код

В магазине в Магнитогорске покупатель схватился за нож после требования предъявить QR-код.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста», инцидент произошел на минувшей неделе в магазине известной торговой сети.
«Один из покупателей на просьбу предъявить код и надеть маску начал кричать на кассира, достал из кармана перочинный нож и начал портить товар, который успел выложить на ленту, пинал по дверям. Испуганные продавцы нажали тревожную кнопку, наши ребята мужчину задержали, дальше с ним будет разбираться полиция», – уточнили представители компании.
В полиции Магнитогорска подтвердили информацию о дебоше в магазине. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.11.21
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