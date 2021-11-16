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Вторник, 16 ноября 2021, 08:48 мск

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У министра экологии Челябинской области появился новый заместитель

Начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров назначен заместителем регионального министра экологии. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лавров будет курировать вопросы, связанные с экологическим надзором, организации обращения с отходами и контролировать отдел аналитики.

Сергей Лавров родился 24 мая 1983 года в Нязепетровске.

В 2005 году окончил Уральский государственный лесотехнический университет» (Екатеринбург) по специальности «Лесное хозяйство» и в 2013 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция».

С июля 2018 года по ноябрь 2021 года возглавлял главного управления лесами Челябинской области.

Государственный советник Челябинской области 2 класса.

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