Выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 600 случаям в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 593 новых случая коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 119 тысяч 754 инфицированных. 5 тысяч 992 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 718).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.11.21
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