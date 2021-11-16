Выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 600 случаям в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 593 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 119 тысяч 754 инфицированных. 5 тысяч 992 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 718).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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