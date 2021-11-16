Число погибших на ЮУЖД с начала года выросло на 20 процентов

В Челябинской области выросло число погибших на железной дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, за январь-октябрь 2021 года от наезда подвижного состава было травмировано 52 человека (за 10 месяцев 2020 года – 47), из них 37 – со смертельным исходом (за 10 месяцев 2020 года – 36).

За январь-октябрь 2021 года 4 человека получили электротравмы (за аналогичный период 2020 года – 5), из них 2 со смертельным исходом (за этот период в прошлом году такое же количество смертельно травмированных электротоком).

Основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, игнорирование подземных переходов и пешеходных мостов, алкогольное опьянение, суицид, беспечность и невнимательность самих пострадавших, нахождение на путях в наушниках, капюшонах.

В Челябинской области за январь-октябрь 2021 года было травмировано 30 человек (за аналогичный период 2020 года – 21), из них со смертельным исходом 20 (в 2020 году – 16). В Курганской области было травмировано 11 человек (в 2020 году – 10), из них со смертельным исходом – 8 (в прошлом году – 7). В Оренбургской области было травмировано 11 человек (в 2020 году – 16), из них со смертельным исходом 8 (в 2020 году – 10). В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан было травмировано 3 человека (за аналогичный период 2020 года – 5), из них со смертельным исходом 2 человека (в 2020 году – 5). На территории ЮУЖД в республике Башкортостан смертельно травмирован 1 человек.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах инфраструктуры. С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 10 несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.21

Выявляемость коронавируса на Южном Урале приблизилась к 600 случаям в сутки. / Уральский полпред Владимир Якушев вошел в президиум Госсовета. / Магнитогорец выхватил нож на кассе после требования предъявить QR-код. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»