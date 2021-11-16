Бывший замглавы Троицка выслушал приговор суда

Бывшему вице-мэру Троицка огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Троицкий городской суд признал бывшего заместителя главы Троицка Вадима Германа виновным в превышении полномочий.

Напомним, чиновника задержали в декабре 2020 года. Его обвинили в участии в незаконной передаче имущества теплоснабжающей организации из ведения одной компании другой. В январе этого года главу Троицка Александра Виноградова также обвинили в этом преступлении. Ущерб пострадавшей фирмы оценили в 9,1 миллионов рублей.

В апреле Герман ушел в отставку с поста вице-мэра. В отличие от своего босса вину в совершенном преступлении он признал.

В итоге суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.21

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