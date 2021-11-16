Челябинка взяла кредит на имя умершей знакомой

Жительница Челябинска осуждена за получение кредита на умершего человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №7 Ленинского района Челябинска признал местную жительницу виновной в мошенничестве.

Оказалось, что в октябре 2020 года женщина через Интернет заполнила заявление на получение кредита в 30 тысяч рублей, указав в нем паспортные данные умершей 64-летней знакомой, за которой ранее ухаживала.

Кредит одобрили, перечислив деньги на банковскую карту покойной, находившуюся в распоряжении челябинки. Средства она потратила на собственные нужды, а о долге перед банком «забыла», не внеся ни одного платежа.

Суд при назначении наказания учел наличие у горожанки двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Челябинку приговорили к 80 часам обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.21

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