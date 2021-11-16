Челябинец устроил пьяный дебош в больнице

Челябинец подрался в больнице, куда его привезла «скорая».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЧОП «Варяг», инцидент произошел утром понедельника, 15 ноября.

Нетрезвого челябинца экипаж скорой медицинской помощи доставил в челябинскую ГКБ №5. Однако изрядно перебравший алкоголя горожанин не оценил стремлений медиков помочь ему. Что конкретно не понравилось мужчине, пока неизвестно. Однако в приемном покое медицинского учреждения он устроил драку с посетителями и персоналом.

Медики вынуждены были прибегнуть к помощи тревожной кнопки. Прибывшие по вызову бойцы ГБР скрутили драчуна, после чего передали полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.21

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