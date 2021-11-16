Выборы главы Саткинского района вышли на финишную прямую

В правительстве Челябинской области рассказали, кого видят главой Саткинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил представителей региональных властей в комиссию по отбору кандидатур на пост главы Саткинского района.

Известно, что главу Южного Урала будут представлять чиновник управления внутренней политики регионального кабмина Сергей Ахлюстин, депутат Законодательного собрания Челябинской области Татьяна Кузнецова, заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин и начальник управления госслужбы правительства Татьяна Язовских.

Как отмечают эксперты, особенной борьбы на выборах одного из наиболее благополучных муниципалитетов Южного Урала: документы на участие в них подали действующий глава района Александр Глазков и технический кандидат. Поддержка областного правительства будет отдана Глазкову.

Впрочем, расценивать это как однозначный успех чиновника не приходится. Ведь еще недавно ходили слухи, что Александр Глазков в скором времени переберется в правительство региона. Интересно, что сегодня же стало известно об исключении Глазкова из Госсовета РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»