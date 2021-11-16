Банкиры отказались кредитовать мэрию Челябинска больше, чем на два года

Властям Челябинска удалось открыть кредитные линии лишь на две трети запрашиваемой суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь один банк выразил согласие открыть мэрии Челябинска невозобновляемые кредитные линии. Убедить банкиров чиновникам удалось лишь со второго раза.

Напомним, в сентябре власти Челябинска намеревались получить доступ к кредитным линиям на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Максимальная переплата по кредитам должна была составить 494 миллиона рублей.

1,7 миллиарда рублей из заемных средств чиновники намеревались потратить на погашение основной части долга по коммерческим кредитам, взятым в 2019-2020 годах. 1,1 миллиарда – на покрытие дефицита бюджета. 54 миллиона рублей – на погашение части бюджетного кредита, привлеченного в 2018 году.

При этом власти запрашивали кредитные линии на год (200 миллионов рублей), два года (1,6 миллиарда) и три года (1,053 миллиарда рублей).

Однако электронные аукционы по 11 лотам признали несостоявшимися, так как на участие в них не было подано ни одной заявки.

Тогда чиновники умерили аппетиты, сократив сумму кредита до 2,5 миллиардов рублей. В итоге единственным участником 7 из 11 аукционов стал Челябинвестбанк. Он готов открыть администрации города кредитные линии на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.

При этом внимание кредитора привлекли лишь предложения с возвратом заемных детей через год либо через два. Лоты на общую сумму 750 миллионов рублей с возвратом кредита в течение трех лет ни один из банков не заинтересовали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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