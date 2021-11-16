В южноуральском парламенте сменился спикер

В Законодательном собрании Челябинской области сменился спикер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на внеочередном заседании южноуральского парламента Владимир Мякуш досрочно сложил с себя полномочия спикера, предложив назначить на эту должность своего заместителя Александра Лазарева.

Губернатор Алексей Текслер это предложение поддержал, депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, Александр Лазарев стал депутатом Законодательного собрания региона в сентябре 2020 года и сразу же занял должности первого заместителя председателя ЗСЧО, а также председателя комитета по бюджету и налогам.

До этого, с ноября 2015 года, Лазарев почти пять лет был главой Южноуральского городского округа, а начинал он свою карьеру с водителя торговой организации «Капрекс-Маркет».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»