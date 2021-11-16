Хуснуллин оценил реконструкцию трассы Челябинск – Екатеринбург

Трасса Челябинск – Екатеринбург может стать полностью четырехполосной уже в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Очень активно идет работа на участке от Екатеринбурга до Челябинска, – отметил он. – У нас есть шанс уже в следующем году полноценно эту дорогу расширить до четырех полос».

Как уже сообщал «Новый День», скоростная трасса протяженностью около 800 км призвана связать Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России: М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Первые участки планируется открыть уже в следующем году. В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что магистраль нужно продлить до Екатеринбурга, а потом было решено включить в схему Тюмень и Челябинск.

Участок Екатеринбург – Челябинск должен стать частью этой схемы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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