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Среда, 17 ноября 2021, 04:41 мск

Новости Челябинск

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17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

17.11.2021, среда

  • 10:00 Челябинск – Передача автомобилей скорой медицинской помощи медицинским организациям (автоцентр «УАЗ», ул. Косарева, 6А)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Правила охоты. Обзор нововведений» с участием начальника управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрея Питовина (пресс-центр «Гранада Пресс»)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция в режиме ZOOM «ЧП на тонком льду на водоёмах Челябинска и Челябинской области» (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

  • 13:00 Челябинск – Беседа «Детям о праве» (детская библиотека №9 им. Н.П. Шилова, ул. Тухачевского, 8)

  • 13:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Земля – наш космический дом» (детская библиотека №13 «Книгоград», Шоссе Металлургов, 53А)

  • 13:00 Челябинск – Интересные факты о великом русском учёном «По пути Ломоносова» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)

  • 15:00 Челябинск – Онлайн-презентация проекта Российско-Германской внешнеторговой палаты «1000 практикантов» в рамках фестиваля «Дни Германии в Челябинске» (ЧелГУ)

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