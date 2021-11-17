17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Правила охоты. Обзор нововведений» с участием начальника управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрея Питовина (пресс-центр «Гранада Пресс»)