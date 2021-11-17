Трагедия: рыбак выехал на лёд

В Челябинской области рыбак провалился под лёд на «мотособаке».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера

По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, 62-летний рыбак из Озёрска решил выехать на лёд озера на гусеничном мотобуксировщике. При этом водоём даже ещё полностью не застыл.

Проехав всего несколько метров, мужчина провалился под лёд. Ему хотели помочь очевидцы, но безуспешно. Тело утонувшего из озера извлекли спасатели, сумевшие подобраться к месту трагедии лишь на лодке.

Это не первая трагедия в едва начавшемся зимнем сезоне. В воскресенье, 14 ноября, на реке Сынтасты в Брединском районе провалились под лед двое детей. Оба мальчика погибли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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