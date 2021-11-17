Посетителей Таганая предостерегли от встреч с «ночными хозяевами»

Любителей Таганая предупредили – по ночам по национальному парку лучше не гулять.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка, в районе Киалима отметились волки: следы обнаружены на одной из троп.

«Серые хищники в северо-восточной части национального парка обитают традиционно. И, судя по следу, по звериной тропе в этом глухом уголке Таганая прошел не самый мелкий из них, – отмечают сотрудники парка. – Скорее всего, серый заглянул с краткой инспекцией в свои охотничьи угодья. Кстати, зимой волки обычно живут стаями, и площадь, которую может занимать одна такая «компания», колеблется от 30 до 60 квадратных километров».

Специалисты напоминают: волки способны разгоняться до 60 километров в час и делать переходы по 60-80 километров. Активны эти животные, как правило, ночью. Случаев трагических встреч человека с волками на Таганае пока не зафиксировано, тем не менее, посетителей просят все лесные дела планировать на светлое время суток.

Челябинск, Павел Зварзин

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