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Среда, 17 ноября 2021, 10:36 мск

Новости Челябинск

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Число смертей среди заболевших ковидом южноуральцев превысило 6 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 597 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 120 тысяч 351 инфицированный. 6 тысяч 22 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 748).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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