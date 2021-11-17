Достижения Текслера: внутренний туризм на Южном Урале опять не задался

Жители Челябинской области отказались от путешествий и разочаровались в местном туризме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в 2020 году в челябинских турфирмах приобрели туры 63,9 тысячи южноуральцев. Это почти втрое меньше, чем в 2019 году (186,6 тысячи человек).

Изменения произошли и в структуре турпотока – в 2020 году 63% южноуральцев путешествовали по России году против 38% в 2019 году.

Наиболее популярными направления внутреннего туризма стали Краснодарский край (30,6% туров), Челябинская область (29,1%), Крым (9%), Башкирия (8,3%) и Татарстан (3,9%).

Впрочем, второе место Южного Урала не должно вводить в заблуждение. Если взглянуть на абсолютные цифры, интерес жителей Челябинской области к своей малой родине упал практически вдвое – с 19 тысяч туристов в 2019 году до 11,8 тысячи в 2020 году – это самый низкий показатель за последние 10 лет.

По сути, речь идет о провале поручения губернатора Челябинской области о развитии внутреннего туризма. Регион оказался неинтересен даже для южноуральцев: несмотря на многолетние обещания властей, в области так и не появилось сколь-нибудь удовлетворительной инфраструктуры, а ценовые аппетиты действующих баз и курортов, и без того слишком завышенные, с закрытием зарубежных направлений из-за пандемии только возросли.

Поэтому жители Челябинской области предпочитают открыть для себя другие регионы России. И если рост популярности Крыма связан с закрытием курортов Турции и Египта (это единственный из пятерки лидеров регион, посещаемость которого в 2020 году возросла, прибавив 20%), то другие направления свидетельствуют о разнообразии вкусов южноуральцев. Так, популярность Калининградской области выросла в 22,9 раза. Не исключено, что она стала своеобразным заменителем европейских стран.

Серьезно вырос интерес южноуральцев к Сибири. Например, Красноярский край выбрали в 6,8 раза больше туристов, чем в 2019 году. На 60% больше южноуральцев выбрали для поездки Алтайский край. Медленно, но растет интерес к Дальнему Востоку. Здесь позитивную динамику продемонстрировали Камчатка и Приморье. Еще одно набирающее популярность направление – европейский Север России: Вологодская область и Карелия.

Впрочем, все это оптимистично только в процентах. В абсолютных цифрах размах не такой впечатляющий. В той же Карелии в 2020 году по турпутевкам побывал всего 21 южноуралец, на Алтае – 82, в Калининградской области – 642.

А в целом в организованные путешествия по России смогли отправиться менее 2% жителей Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»