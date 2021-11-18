18 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18.11.2021, четверг
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10:00 Челябинск – Открытие выставки «Дед Мороз, наука и технологии» (Челябинский музей почтовой связи, пр. Ленина, 6)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как прошла Всероссийская перепись населения в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева (ул. Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал)
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17:15 Челябинск – Пресс-подход к режиссеру и артистам премьерного спектакля «Мелкий бес» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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18:00 Челябинск – Генеральный прогон премьерного спектакля «Мелкий бес» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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18:30 Челябинск – На экспозиции «Где кончается Восток?» состоится встреча с писателем, президентом Челябинского городского буддийского центра Максимом Бодягиным «Буддизм в современном мире» (Музей изобразительных искусств Челябинск, пл. Революции, 1)
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