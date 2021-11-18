Синоптики прогнозируют на Южном Урале аномальных мороз и плюсовую температуру

На Южном Урале ожидается существенное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни температура воздуха в регионе может опуститься до минус 21 градуса, что ниже климатической нормы на 4 – 8 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным южноуральских синоптиков, самым холодным днем ноября может стать сегодняшний. Минувшей ночью столбики термометров опустились до минус 22 градусов, в низинах – до минус 29. Грядущая ночь будет чуть теплее – до минус 18.

Сегодня днем ожидается до минус 12, в низинах – до минус 16, а уже завтра – не ниже минус 5. В субботу, 20 ноября и вовсе возможен переход через ноль, в отдельных районах – до плюс 1.

Челябинск, Павел Зварзин

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