Выявляемость коронавируса на Южном Урале превысила 600 случаев в сутки

В Челябинской области за сутки выявлен 601 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 120 тысяч 952 инфицированных. 6 тысяч 52 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 778).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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