Эксклюзивный скандал: модельное агентство присвоило репутацию успешного конкурента и моделей с мировым именем

В Челябинской области недавно созданное модельное агентство присвоило репутацию успешного конкурента и записало в воспитанники моделей с мировым именем.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФАС России, с жалобой на недобросовестную конкуренцию в ведомство обратилось руководство модельного агентства «Эксклюзив», созданного в 2001 году и являющегося отдельным подразделением имидж-клуба «Светлана».

В 2020 году бывший сотрудник компании открыл собственное модельное агентство и стал использовать аналогичное коммерческое обозначение и логотип «Exclusive Modeling Agency» на страницах в социальных сетях, а также при общении с потенциальными потребителями услуг.

«В результате таких действий ответчик получил возможность пользоваться положительной деловой репутацией заявителя, сформированной за время длительной работы на рынке модельных агентств, в целях привлечения спроса к своим услугам», – уточнили в УФАС.

Кроме того, всплыли другие нарушения антимонопольного законодательства: новое агентство называет себя самым крупным модельным агентством на Урале и самым крупном на Южном Урале (но не имеет объективного подтверждения этого), а также сообщает: «Воспитанницами нашего агентства являются такие всемирно известные модели как Ирина Шейк, Юлия Харлапанова, Светлана Захарова», «Связи с ведущими модельными агентствами России и мира, фирмами, работающими в индустрии моды и рекламы», но подтвердить документально ни первое, ни втрое не может.

Отметим, что Ирина Шейк, Юлия Харлапанова и Светлана Захарова, действительно, начинали карьеру в Челябинске, но, разумеется, не в агентстве, созданном год назад.

Антимонопольная служба выдала модельному агентству предупреждение об удалении всей вышеперечисленной информации. Оно должно быть исполнено до 6 декабря. В противном случае будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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