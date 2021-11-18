Без «пенсионеров» и «зеленых». Южноуральские парламентарии определились со своей квотой в избиркоме

Профильная комиссия Законодательного собрания Челябинской области назвала свой список членов избирательной комиссии региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 ноября, комитет Законодательного собрания Челябинской области по законодательству утвердил список из семи членов регионального избиркома с правом решающего голоса по парламентской квоте.

Депутаты одобрили кандидатуры Артема Миронова (от «Единой России»), Виктора Вычужанина (от «Справедливой России»), Андрея Пономарева (от КПРФ), Марину Устинову (от ЛДПР), а также Виталия Шикова, Юрия Подшивалова и Евгения Емельянова. Заявления технолога Григория Мамоева (от «Партией пенсионеров») и юриста-эколога Андрея Талевлина (от партии «Яблоко») отклонили.

Последнее слово о назначении членов избиркома скажет заседание законодательного собрания.

Ранее стало известно, что по квоте губернатора Челябинской области в избирательную комиссию с правом решающего голоса войдут Евгений Голицын, Оксана Ергунова, Павел Титов, Алексей Фартыгин, Надежда Рыльская, Кирилл Усманов и Наталья Гавриш.

Возглавит новый состав избиркома, по всей видимости, Евгений Голицын.

Челябинск, Виктор Елисеев

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