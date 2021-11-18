В Челябинской области сгорела впятеро больше леса, чем в 2020 году

Ущерб от пожаров в лесах Южного Урала вырос в четыре раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году на территории Южного Урала было зафиксировано 1 тысяча 86 лесных пожаров, почти вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

По словам чиновника, площадь возгораний выросла до 41,4 гектара (в 2020 году было в 5 раз меньше). Ущерб составил 1 миллиард 53 миллиона рублей (вчетверо больше, чем в прошлом году).

Основной причиной стало неосторожное обращение с огнем (65% возгораний). В результате перехода огня с соседних территорий лесные пожары возникали в 21% случаев. Нигматуллин отметил, что еще год назад таких случаев было порядка 50-60%, но в 2021 году вступил в действие закон о персональной административной ответственности собственника земельного участка за лесные пожары, что серьезно дисциплинировало хозяев.

Чиновник также напомнил, что пожароопасный сезон в этом году был объявлен 10 апреля и действует до сих пор. В ближайшее время его должны отменить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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