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Пятница, 19 ноября 2021, 04:43 мск

Новости Челябинск

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19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2021, пятница

  • 10:00 Челябинск – Онлайн-брифинг по вопросам работы в Челябинской области предприятий общественного питания по QR-кодам с участием министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачёвой (правительство Челябинской области)

  • 11:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие донорства в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

  • 12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит ключи от новых школьных автобусов образовательным учреждениям региона. (пл. Революции)

  • 15:00 Челябинск – Презентация книги «Приключения фарфоровой чашечки» в рамках выставки «Волшебный фарфор» (Картинная галерея музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А)

  • 15:00 Челябинск – Старт девятого из 116 хакатонов по искусственному интеллекту, проводимых в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Вход – по QR-коду (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

  • 18:00 Челябинск – Пресс-показ премьерного спектакля «Мелкий бес». После просмотра состоится обсуждение с режиссером Тимуром Куловым (Челябинский камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

  • 18:00 Челябинск – Встреча с поэтом и переводчиком Николаем Звягинцевым в выставочном зале челябинской публичной библиотеки в рамках проекта «Твоими словами» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

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