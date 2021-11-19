Торги со странностями. Московская компания получила право на достройку многоквартирного дома в Челябинске

Недострой в Челябинске достался строителям из-за ошибки конкурента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области выбрал застройщика, которому передаст право на достройку дома на Краснопольской площадке в областном центре, брошенного компанией «КапиталДом» из группы компаний, аффилированных с бизнесменом Александром Сребрянским.

Победителем электронного аукциона стало ООО «СК Дель Мар». Фирма зарегистрирована в Москве и до настоящего времени не работала с госконтрактами. Застройщик снизил максимальную цену контракта на 3 миллиона рублей – со 150,8 миллиона до 147,7 миллиона.

При этом другой участник конкурсных процедур – челябинской ООО «Стройтранссоюз» – предложил цены на 3 миллиона меньше конкурента. Однако в итоге его заявка была отклонена. Оказалось, что фирма предоставила в качестве обеспечения банковскую гарантию на 1 миллион 508 тысяч 29,4 рубля. Но по условиям конкурса необходимо было выставить 1 миллион 508 тысяч 29,44 рубля – на 4 копейки больше. Других участников в торгах не было.

Интересно, что «Стройтранссоюз» принадлежит известному предпринимателя Михаилу Азаматову, ставшему фигурантом уголовного разбирательства. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, а также в передаче взяток заместителю министра строительства Челябинской области Татьяне Антоновой и бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову (следователи считают, что деньги они получали за то, что закрывали глаза на странности при строительстве спортивного комплекса).

Челябинск, Виктор Елисеев

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