Магнитогорца, расстрелявшего подростков в трамвае, отправили в колонию

Житель Магнитогорска осужден за стрельбу в трамвае по несовершеннолетним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал магнитогорца виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел 17 февраля нынешнего года в Магнитогорске. Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с двумя подростками. Когда те попытались выйти из трамвая, он открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета. Молодые люди получили повреждения.

С учетом непогашенной судимости, южноуральцы приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»