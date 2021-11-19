На Южном Урале могут закрыть дороги из-за непогоды

На Южном Урале ожидаются обильные снегопады, в связи с чем возможно перекрытие дорог.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня в Челябинской области прогнозируются осадки: в субботу – умеренные, в воскресенье и понедельник – более сильные. Возможны метели.
В ГИБДД региона предупредили: в связи с ухудшением погодных условий федеральную трассу М-5 «Урал» могут закрыть для большегрузов и пассажирских автобусов.
Водителей остального транспорта просят не выезжать без особой необходимости, а тех, кто все-таки отправится в путь, – соблюдать на дороге осторожность.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube