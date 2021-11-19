Число заболевших ковидом в Челябинской области превысило 121 тысячу

В Челябинской области, несмотря на заявления чиновников о некоторой стабилизации ситуации, продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за сутки выявлено 606 новых случаев .

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 121 тысяча 558 инфицированных. 6 тысяч 82 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 808).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»