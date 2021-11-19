В Челябинской области рабочего засыпало в траншее

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 19 октября при выполнении работ по устройству канализационной системы на территории промышленного предприятия в городе Пласт получил смертельные травмы рабочий, которого засыпало грунтом при обрушении стен траншеи.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицируемое частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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