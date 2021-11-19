На губернатора Челябинской области подали в суд

От губернатора Челябинской области Алексея Текслера требуют ответить в суде за введение QR-кодов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоустовский городской суд подан коллективный иск к правительству и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с требованием отменить постановление о введении в регионе режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, документ был принят еще весной прошлого года. После этого он много раз редактировался. Недовольство южноуральцев вызвали последние изменения, прописывающие введение QR-кодов для посещения ТРК, учреждений спорта и культуры, а также магазинов. Получить код можно лишь пройдя полный курс вакцинации от COVID-19 либо переболев ковидом.

Авторы иска считают, что действия властей фактически способствуют сегрегации граждан и требуют отменить постановление. Под иском свои подписи поставили около 170 человек.

Впрочем, иск уже вернули, объяснив, что подобный вопрос находится вне компетенций городского суда и отправив истцов в Челябинский областной суд.

Напомним, ранее в Златоусте прошло собрание горожан, на котором было записано обращение с требованием отменить введение QR-кодов. Также активисты направили в прокуратуру жалобу на действия властей, однако в надзорном ведомстве в антиковидной политике чиновников не нашли фактов нарушения прав человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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