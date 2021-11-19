Магнитогорец едва не замерз до смерти по дороге домой

Житель Челябинской области чуть не погиб из-за резкого похолодания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, помощь мужчине успел оказать экипаж ГИБДД, следивший за порядком на выезде из Магнитогорска.

Ночью к полицейским обратился водитель и рассказал, что заметил мужчину в кювете в районе большой дорожной развязки в сторону выезда из города в Агаповский район.

Инспекторы направились к месту, указанному водителем. В кювете обнаружили мужчину с признаками сильного охлаждения. Он не понимал, где находится, и нуждался в медицинской помощи. Полицейские вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и в ожидании медиков посадили южноуральца в свой автомобиль.

Когда мужчина согрелся и смог говорить, то рассказал, что он – житель поселка Озерный, добираясь домой, несколько часов провел на открытом воздухе при резком понижении температуры. Южноуральца доставили в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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