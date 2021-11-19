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Пятница, 19 ноября 2021, 12:35 мск

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Суд обязал власти уральского городка отремонтировать водопроводные сети

Прокуратура через суд обязала администрацию Бакала провести капитальный ремонт водоводов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Сатки провело проверку исполнения законодательства при содержании сетей водоснабжения администрацией Бакальского городского поселения.

Было установлено, что на территории города расположены 4 водопровода, собственником которых является муниципалитет. Сети введены в эксплуатацию в 1948 – 1949 годах, эксплуатируются в круглосуточном режиме, износ составляет более 80%.

Водоводы нуждаются в капитальном ремонте, но городские власти ни каких мер по этому поводу не предпринимают. Не кбендило их даже направленное мэру представление прокурора.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на администрацию Бакала обязанность провести капитальный ремонт водоводов холодной питьевой воды.

Саткинский городскойсуд исковые требования прокуратуры удовлетворил, судебные акты вступили в законную силу.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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