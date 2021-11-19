Директор агрохолдинга ответит перед судом в Челябинске за 700 миллионов рублей, не возвращенных банку

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном получении кредита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя. Он обвиняется в незаконном получении кредита.

По версии следствия, мужчина, будучи директором ООО «Утиные фермы», в 2014-2015 годах предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. Так, он «забыл» упомянуть о том, что в 2014 году агрохолдинг выступал поручителем при оформлении им сделок купли-продажи долей в уставном капитале. Введя кредитное заблуждение в заблуждение, он получил кредиты на сумму более 677 миллионов рублей, которые не вернул.

Причиненный банку ущерб составил более 756 миллионов рублей с учетом основного долга, задолженности по процентам, комиссиям и неустойки.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»