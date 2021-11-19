«Чиновникам – «Камри», детям – ПАЗики». Текслера раскритиковали за заботу о школьниках

Пользователи соцсетей не оценили заботу южноуральского губернатора о детях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Алексей Текслер вручил представителям муниципалитетов 39 школьных автобусов, купленных на средства регионального бюджета.

Глава региона поспешил отчитаться о событии на своей официальной странице в Instagram. «39 новых школьных автобусов отправились сегодня в города и районы Челябинской области. Совсем скоро выйдут на маршруты. Будут отвозить в школы наших главных пассажиров – детей, – не без пафоса заявил в посте г-н Текслер. –Пусть дорога в школу будет комфортной и безопасной».

Но далеко не все южноуральцы разделили «глубокое удовлетворение», кажется, испытываемое первым чиновником региона. Авторы многих комментариев под постом не без ехидности отмечали: ездить «главным пассажирам» придется далеко не в самых комфортных условиях, в отличие в чиновников.

«Почему-то вы на «Ладе Веста» не ездите, и вас «УАЗ Патриот» не сопровождает. А сопровождает «х5», а вы едете на BMW7. Расскажите нам: что не так в ПАЗике, почему он вам не нравится?» – интересуются одни южноуральцы.

«Как дорога может быть комфортной в ПАЗиках? И, вроде, делаете хорошее дело, но осадок остается. Чиновникам «Камри», детям – ПАЗик.... Очень жаль, если кроме ПАЗ, ничего не купить...» – поддерживают другие.

«А можете пояснить, почему вы в администрацию такие автобусы не берете? Почему сами не ездите, а ездите на BMW? Меня вот удивляет ваша улыбка (на фото на фоне автобусов. – НД). Чему вы радуетесь? Дайте прям тут ответ, в комментах: почему вся администрация ездит на «Камри», а не на ПАЗиках, объясните? Нам очень интересно», – ехидничают третьи.

«Интересно... Каким же требованиям и какого времени соответствуют данные транспортные средства, если я их помню такими же… 30 лет тому назад?» – размышляет еще один челябинец. «Я проезжал сегодня, думал, это старые...», –признается другой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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