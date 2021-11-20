Южноуральские школьники снова начали болеть коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 612 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сводках заболевших вновь появились школьники: 19 ноября заболели четверо. Напомним, что в понедельник все общеобразовательные учреждения региона вернулись к привычному графику очного обучения.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 с зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 122 тысячи 170 инфицированных. 6 тысяч 112 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 838).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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