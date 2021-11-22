Из водоема в Челябинске выудили машину егерской службы

Пользователи соцсетей подняли на смех отчет южноуральского губернатора о покупке школьных автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странную находку челябинцы выловили из Шершневского водохранилища в воскресенье, 21 ноября. Фотографию автомобиля один из горожан опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня. Шершни. Тихо, сменил два места. На втором месте кто-то утопил машину», – написал рыбак под фотографиями с автомобилем «Нива» с эмблемой егерской службы.

Не исключено, что машину утопили случайно. И пока хозяева ходили за трактором, на нее наткнулись рыбаки, предположили участники обсуждения.

В пресс-службе УМВД по Челябинску находку прокомментировать не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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