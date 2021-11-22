Коллизии закона: суд обязал женщину выселить законного супруга и жить с бывшим

В Челябинской области суд обязал женщину выселить законного супруга и жить с бывшим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Магнитгшрска провела в первом браке 9 лет, родила двух детей, продала свое жилье и участок в Агаповском районе, взяла кредит и купила квартиру в Магнитогорске, которую оформила с мужем в собственность в равных долях. Позже кредит практически полностью погасили за счет материнского капитала.

Однако муж пил, поколачивал жену, и женщина подала на развод. Мужчина уехал в другой регион, свою долю коммунальных платежей не оплачивал, забыл и об алиментах.

Женщина снова вышла замуж и через несколько лет решила улучшить жилищные условия. Поскольку без согласия бывшего мужа продать квартиру было нельзя, она обратилась в суд с иском о разделе имущества. Она хотела уменьшить долю бывшего супруга и выкупить ее. Однако бывший подал встречный иск – о вселении в свою часть квартиры и выселении «посторонних».

И, наконец, сам явился к экс-спуруге в сопровождении матери и полиции. Требовал вернуть его вещи, которые либо давно вывез, либо их вовсе не существовало.

«Он зашел в детскую, увидел дочку, которая была сильно напугана, – сидела на полу, укутавшись с головой в одеяло. Подошел к ней, попытался взять на руки. Она резко отпрянула и спряталась за мою спину. Бывший муж был в состоянии глубокого похмелья, от него сильно воняло перегаром, – цитирует женщину «АИФ – Челябинск». – После этого он вышел из комнаты и продолжил «шариться» по квартире, громко высказывал при ребенке нецензурные выражения, лазил по кухонным ящикам, требовал отдать его вещи, которых даже не было. Он съехал четыре года назад и все вывез сам же. Потом открыл входную дверь и приказал мужчине с ящиками менять входной замок. Я пыталась этому препятствовать, тогда его мать стала бить меня по рукам. После их ухода я еще долго не могла успокоить ребенка».

В тот же день «новосел» подкараулил бывшую жену и избил, на не него возбудили административное дело.

Суд первой инстанции встал на сторону дебошира и постановил: законный супруг женщины должен освободить жилплощадь, а бывший может вселиться и распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Экс-жена подала апелляцию и подарила второму мужу долю в квартире. Ситуацию это изменило, но не значительно: долю экс-супруга, учитывая его вклад в приобретение и содержание жилья, сократили до 3 метров, но малозначительной не признали. Поэтому законный муж, являясь на сегодняшний день собственником части жилплощади (у него это единственное жилье, жить там не имеет права, а бывший может явиться в любой момент.

Супруги обратились в прокуратуру Магнитогорска, надеясь опротестовать решение суда, но там нарушений не нашли.

«Теперь мой бывший муж, имея 31/200 доли в квартире, где порядок пользования установить даже невозможно, по решению суда должен вселиться к нам., – возмущается женщина. – Он пьет и явно будет распускать руки, как делал уже не раз, и во все это будут втянуты мои дети! А моего законного супруга выгонят с судебными приставами и фактически лишат меня защиты».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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