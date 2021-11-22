Мошенники навязывают южноуральцам электросчетчики втридорога

Энергетики предупредили жителей Челябинской области об активизации мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», в Челябинской области участились случаи мошенничества, связанные с установкой приборов учета электроэнергии. Недобросовестные коммерческие фирмы снимают еще действующие приборы учета и устанавливают новые по завышенной цене.

Платную услугу по замене приборов учета оказывают частные фирмы. Их представители каждый раз действуют по одной и той же схеме. Приезжают в один из городов области, раскидывают по почтовым ящикам липовые уведомления об окончании срока действия счетчиков, совершают поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Уралэнергосбыт», и требуют срочно заменить прибор учета.

Лже-электрики ссылаются на ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и постановление РФ №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии», запугивают большими штрафами и большой загруженностью компании. За свои услуги берут 5 тысяч рублей. После установки счетчика выдают акт, подписанный с двух сторон. Когда люди понимают, что их обманули, вернуть деньги уже невозможно. В документах – согласие на замену и подпись потребителя, что к качеству выполненных работ претензий не имеет. Факты досрочной замены приборов учета за последний месяц зафиксированы в Каслях, Кыштыме, Копейске.

«Уралэнергосбыт» обращает внимание, что подобного рода фирмы не имеют к гарантирующему поставщику никакого отношения. Энергосбытовая компания никогда не занималась коммерческой установкой приборов учета. К тому же с 1 июля 2020 года, согласно постановлению правительства РФ №950, замена приборов учета производится бесплатно. В многоквартирных домах приборы учета устанавливаются силами гарантирующего поставщика, в частных домах – сетевой организацией.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно знать: у каждого прибора учета есть межповерочный интервал. Он указан в паспорте счетчика, в квитанции и в личном кабинете «Уралэнергосбыт». В течение этого срока прибор учёта является расчётным.

О выходе прибора учета из межповерочного интервала гарантирующий поставщик уведомит заранее в квитанции.

После окончания межповерочного интервала проводится поверка прибора учета.

Прибор учета обязателен к замене только в случае неисправности.

Обратиться за поверкой или заменой прибора учета абонент может через интернет-приемную, по единому телефону 8-800-2222-500 или написать в чаты гарантирующего поставщика (на сайте, в Вайбере, Телеграме, ВКонтакте).

«Обращаем внимание, что проверку прибора учета могут осуществлять только сотрудники энергосбытовой, сетевой или управляющей компании. Если к вам постучали в дверь и представились контролерами, попросите удостоверение и внимательно прочитайте название организации, в том числе и на печати. Если вам предлагают поменять счетчик, позвоните на горячую линию, уточните, проводится ли проверка приборов учета по вашему адресу, уточните срок поверки. И еще один момент, если нам важно донести информацию до потребителя, мы напишем об этом в квитанции. Получив сообщение на клочке бумаге о срочной замене прибора учета, будьте уверены, это мошенники», – предостерег первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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