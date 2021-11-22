Жителям Каслей вернули деньги за нерегулярный вывоз мусора

В Каслях произвели перерасчет платы за нерегулярный вывоз коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Каслей по жалобам местных жителей провело проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по обращению с отходами производства и потребления.

Установлено, что в январе-апреле 2021 года на территории Огневского сельского поселения ООО «Спецсервис» не регулярно осуществляло сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов.

При этом жителям начислили плату за вывоз мусора без учета перерывов, превышающих установленную продолжительность.

В этой связи прокурор обратился в суд с требованием о возложении на ООО «Спецсервис» обязанности произвести перерасчет платы за коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов жителям Огневского сельского поселения за январь-апрель 2021 года.

В ходе судебного рассмотрения судом заявления прокурора ООО «Спецсервис» добровольно произведен перерасчет платы за неоказанную услугу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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