В сотни раз выше нормы: в центре Челябинска обнаружили радиоактивный очаг

В центре Челябинска обнаружили радиоактивный очаг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала сообщение появилось в соцсетях: «На улице Труда есть остатки металлического столба, бывшей опоры билборда, которые неплохо так «светят». Мой некалиброваный показометр намерял там где-то условных 10 мР/ч. Сам столб виден на панорамах Гугла за 2019 год, а на снимках Яндекса за 2020 его уже нет, – отмечает автор поста. – Похоже, труба для опоры использовалась раньше в нефтепереработке, или в металл трубы что-то попало при изготовлении. Интересно было бы посмотреть на изотопный состав загрязнения».

Сегодня это сообщение проверил специалист по радиации, физик Андрей Ожаровский: его оборудование показало, что остатки столба излучают до 40 мкЗв/час, что эквивалентно 4000 мкР/час. Специалист так же измерил фон в районе других столбов на улицах Труда и Российской: «в основном он составлял 8-10 мкР/час, – пишет 74.ru. – То есть, проблемное место в районе Труда – 22 превышает естественный уровень для данного участка улицы в 400 раз. Андрей Ожаровский уведомил МЧС России об обнаружении очага радиации».

Напомним, согласно рекомендациям Международной комиссии по радиационной защите и Всемирного общества здравоохранения, нормальным принято считать радиационный уровень, соответствующий естественному фону 0,1 – 0,2 мкЗв/ч, допустимым считают уровень 0,2 – 0,6 мкЗв/ч, а выше 0,6 – 1,2 мкЗв/ч с учетом эффекта экранирования – повышенным.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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