Уральский ученый усомнился в эффективности вакцинации от коронавируса

Ученый из ЮУрГУ усомнился в эффективности кампании по вакцинированию от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доцент кафедры математического и компьютерного моделирования ЮУрГУ Александр Глушков направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обращение, высказав опасения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после начала кампании массовой вакцинации от ковида.

«В последнее время в Челябинской области нагнетается истерия, связанная с обязательной вакцинацией, QR-кодами и отстранением от работы не вакцинированных сотрудников. При этом эффективность проводимой кампании по обязательной вакцинации с января 2021 года не подтверждается данными из официальных источников, а часто дает прямо противоположные результаты», – отмечает исследователь, специализирующийся на анализе скрытых закономерностей, представленных массивом исходной числовой информации. Опираясь на официальные данные, в том числе и озвученные первым вице-губернатором Ириной Гехт, Глушков приводит следующие расчеты:

Впрочем, медики не считают, что между вакцинацией и динамикой заболеваемости COVID-19 есть какая-то обусловливающая связь. Не всегда корректно, по их словам, и сравнивать число заболевших среди привитых и непривитых: все зависит от того, прошел ли человек полный курс вакцинации и как давно. Ведь если он заболевает в первые дни после прививки, говорить о сформировавшемся иммунитете еще рано.

К тому же врачи продолжают настаивать, что вакцинация не может гарантировать полной защиты от заражения COVID-19, но может облегчить течение заболевания.

Отметим, что физик Глушков предложил губернатору Текслеру не только ознакомиться с его расчетами, но и определить цель QR-кодирования, «поскольку не существует никаких данных, что оно может способствовать снижению уровня заболеваемости».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»