23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

23.11.2021, вторник
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10:00 Челябинск – VIII Областные Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии»)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как предотвратить несчастные случаи на водоемах зимой (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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13:30 Челябинск – Торжественная церемония вручения наград детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» и Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ребятам вручат медали «За проявленное мужество» и нагрудные знаки «Горячее сердце» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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14:00 Челябинск –Торжественная церемония чествования победителей конкурса образовательных проектов для детей-мигрантов «Березка» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, учебный комплекс «Сигма»)
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