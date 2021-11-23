23 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13:30 Челябинск – Торжественная церемония вручения наград детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» и Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ребятам вручат медали «За проявленное мужество» и нагрудные знаки «Горячее сердце» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)